Решетников: российская продукция пользуется спросом на катарском рынке

Говоря о сотрудничестве с арабскими странами Персидского залива, министр экономического развития подчеркнул, что "российская экономика может многое предложить"

Редакция сайта ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ДОХА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские компании проявляют интерес к инвестициям в Катар, а продукция из РФ пользуется спросом на местном рынке. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

"У нас есть большой потенциал для развития при том, что Россия уже зарекомендовала себя как надежный поставщик продукции на катарский рынок. Речь идет в первую очередь, конечно, о пищевой продукции, сельскохозяйственной продукции <...>. В последнее время были поставки мяса, шоколадной продукции, свежемороженых овощей. Но потенциал, конечно, значительно больше", - сказал министр. Россия, добавил он, рассчитывает на то, что мясная халяльная и молочная продукция, а также кондитерские изделия "могут завоевать катарский рынок". "Более того, здесь действительно люди привыкают и уже знают, что такое российская продукция", - отметил Решетников.

Говоря о сотрудничестве с арабскими странами Персидского залива, он подчеркнул, что "российская экономика может многое предложить", выделив в качестве перспективных направлений налаживание "индустриальной кооперации, учитывая то, что многие арабские страны делают ставку именно на индустриальное развитие, активно привлекают инвестиции, в том числе формируют особые экономические зоны". "Здесь, в Дохе, есть несколько особых экономических зон, к которым проявляют интерес российские инвесторы. Есть ряд успешных примеров, в том числе в фармацевтической промышленности, где уже готовятся к вводу предприятия", - уточнил глава Минэкономразвития России.

Он также обратил внимание на промышленную зону KIZAD (Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi) в Объединенных Арабских Эмиратах, где работает множество российских компаний. "Причем здесь удачная точка, где мы можем совместить, с одной стороны, российские технологии, с другой стороны, доработку продукции под нужды уже третьих стран", - продолжил министр, указав на то, что российские предприятия в KIZAD также могут получить доступ к компонентной базе, "к которой сейчас есть ограничения". "Плюс здесь очень приемлемые ставки финансирования, а как правило высокотехнологичная продукция поставляется в третьи страны в увязке с финансовыми продуктами", - добавил Решетников.