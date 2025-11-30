Хассет заявил, что будет рад возглавить ФРС

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил 18 ноября, что Дональд Трамп намерен принять решение по кандидату на пост главы ФРС к католическому Рождеству

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что будет рад работе в качестве председателя Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции Центробанка), если американский лидер Дональд Трамп выдвинет его на эту должность.

"Рынок ожидает, что в ФРС будет новый человек, они ожидают, что президент Трамп сделает свой выбор, и если он выберет меня, то я буду рад хорошо служить", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Хассета, у Трампа есть множество "отличных кандидатов", каждый из которых принесет большую пользу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Хассет рассматривается соратниками Трампа в качестве наилучшего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы. Как отмечалось, в Белом доме полагают, что Хассет на новой должности сможет реализовать курс Трампа, направленный на снижение базовой процентной ставки. Вместе с тем, агентство указывало, что действующий глава американской администрации известен принятием неожиданных кадровых решений, поэтому кандидатуру Хассета пока нельзя считать окончательной.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил 18 ноября, что Трамп намерен принять решение по кандидату на пост главы ФРС к католическому Рождеству (25 декабря).

Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла завершится в мае следующего года. Трамп неоднократно подвергал жесткой критике ФРС и лично Пауэлла в связи с тем, что регулятор, по мнению президента, недостаточно активно снижал базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

В сентябре и октябре ФРС снижала базовую ставку. В настоящее время она находится на уровне 3,75-4%.