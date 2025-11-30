Министры ОПЕК+ подтвердили принятые решения об уровнях добычи на 2026 год

Следующая встреча состоится 7 июня 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на встрече подтвердили действующие договоренности и сохранили установленные до конца 2026 года квоты на добычу нефти. Это следует из заявления по итогам министерской встречи ОПЕК+, размещенного на сайте ОПЕК.

Кроме того, делегаты согласовали механизм, разработанный секретариатом ОПЕК, который будет использоваться для определения максимальных возможностей по добыче для стран-участниц, на основе которого будут определяться базовые уровни добычи в 2027 году.

Следующая министерская встреча ОПЕК+ состоится 7 июня 2026 года.

Кроме того, альянс сохранил договоренность о проведении заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ раз в два месяца.

Также секретариату ОПЕК поручено проработать план для достижения целей Хартии сотрудничества и представить его на следующей встрече глав делегаций в июне.