Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon на блокчейне TON

Соответствующий веб-сайт сети также готов к работе, в том числе вместе с документацией и исходным кодом

Павел Дуров © Дмитрий Орлов/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Децентрализованная сеть конфиденциальных вычислений Cocoon (Confidential Compute Open Network) на блокчейне TON была запущена в работу. Об этом сообщил сооснователь Telegram Павел Дуров.

"Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon запущена в работу. Первые запросы от пользователей на искусственный интеллект теперь обрабатываются Cocoon со 100% конфиденциальностью. Владельцы графических процессоров уже зарабатывают TON", - написал он в своем Telegram-канале.

Соответствующий веб-сайт сети также готов к работе, в том числе вместе с документацией и исходным кодом.

Как отметил Дуров, такие поставщики централизованных вычислений, как Amazon и Microsoft, выступают в роли дорогостоящих посредников, которые повышают цены и снижают конфиденциальность. В то время как проект Cocoon решает как экономические проблемы, так и проблемы конфиденциальности, связанные с традиционными поставщиками вычислений с использованием искусственного интеллекта.

"В течение следующих нескольких недель мы увеличим поставки графических процессоров и повысим спрос разработчиков на Cocoon. Пользователи Telegram могут рассчитывать на новые функции, связанные с искусственным интеллектом, основанные на 100% конфиденциальности. Cocoon вернет контроль и конфиденциальность туда, где им самое место - к пользователям", - заключил он.

В конце октября Дуров анонсировал децентрализованный проект Cocoon. Он позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга Toncoin. Разработчики смогут подключать приложения к доступным вычислительным мощностям, а пользователи - сохранять полную конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами. Работу децентрализованной сети будут обеспечивать GPU-майнеры, которые смогут получать вознаграждение в криптовалюте Toncoin.