SZ: Бельгия передаст российские активы Украине при соблюдении ее условий

Как пишет издание, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от стран ЕС предоставить "юридически обязывающие, безусловные и безотзывные" гарантии Бельгии для покрытия возможных убытков Euroclear

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер допустил, что замороженные российские активы могут быть преобразованы в кредиты для Украины при выполнении трех условий, выдвинутых страной. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

По ее информации, условия де Вевера были изложены в письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Как пишет издание, Де Вевер потребовал от стран ЕС предоставить "юридически обязывающие, безусловные и безотзывные" гарантии Бельгии для покрытия возможных убытков Euroclear. Также он выступил за то, чтобы все риски, связанные с процедурами урегулирования споров, были распределены между партнерами по ЕС. Третье условие, по данным газеты, заключается в том, что в программе должны участвовать все члены ЕС, у которых находятся российские государственные активы.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы использования замороженных российских активов, в том числе для выдачи кредитов Украине. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Ранее депозитарий Euroclear предупредил, что использование замороженных активов РФ в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов. Газета The Financial Times в тот же день сообщила, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер направил письмо Еврокомиссии и предупредил, что быстрое изъятие замороженных активов РФ для финансирования Украины разрушит шансы на достижение потенциального мирного соглашения.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.