Алиханов: в перезапущенные автозаводы инвестируют более 350 млрд рублей

Сейчас, по словам главы Минпромторга, в России производится более 50 моделей свыше 20 брендов автомобилей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 350 млрд рублей планируется инвестировать в перезапущенные после ухода иностранцев автозаводы, почти 115 млрд рублей уже вложено в их перезапуск. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Порядка 115 миллиардов рублей уже вложено в перезапуск этих площадок, в создание новых мощностей на них. И в течение действия специнвестконтрактов российские владельцы этих площадок вместе со своими иностранными партнерами должны будут вложить порядка 350 миллиардов рублей на инвестиции в развитие этих площадок", - сказал министр.

Совокупная производственная мощность уже перезапущенных площадок составляет 1,6 млн автомобилей, при этом потенциал для наращивания есть, подчеркнул Алиханов. За 10 месяцев 2025 года они выпустили почти 300 тыс. единиц, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

"Для всех брошенных площадок мы нашли именно российских инвесторов, у которых сейчас находится контроль. Над этими заводами, они являются контрольными пакетами, над всеми этими площадками, которые были брошены ранее. И получают все права на современные технологии, которые создаются или развиваются на этих площадках. <…> Со своей стороны, конечно, у нас сформированы понятные прогнозируемые прозрачные условия для инвестиций иностранных, после того, как была решена первоочередная задача по насыщению рынка", - отметил министр.

Сейчас, по словам Алиханова, в России производится более 50 моделей свыше 20 брендов автомобилей: седаны, кроссоверы, пикапы, высокопроходимые автомобили с ДВС, электромобили, гибриды, есть техника и на газомоторном топливе.