В США более 8 тыс. рейсов задержали или отменили из-за непогоды

Наибольшее число задержек и отмен зафиксировали в аэропортах Бостона, Детройта, Миннеаполиса, Нью-Йорка и Чикаго, сообщил телеканал CBS News

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Не менее 8 тыс. авиарейсов в США были отменены или задержаны в США на фоне неблагоприятных погодных условий, следует из данных специализированного портала FlightAware.

По его сведениям, 30 ноября были задержаны 7 460 рейсов, вылеты еще 664 авиарейсов отменены.

Метеорологи ранее предупреждали о наступлении снежной и холодной погоды в ряде американских штатов. Как отмечает телеканал CBS News, наибольшее число задержек и отмен рейсов было зафиксировано в аэропортах Бостона (штат Массачусетс), Детройта (штат Мичиган), Миннеаполиса (штат Миннесота), Нью-Йорка и Чикаго (штат Иллинойс).