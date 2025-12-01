Фильм "Иллюзия обмана 3" лидирует в российском прокате третью неделю подряд

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Криминальный триллер "Иллюзия обмана 3" вновь занял первую строчку в российском кинопрокате, собрав 255,2 млн рублей за уик-энд. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness за 27-30 ноября.

Фильм рассказывает о новом поколении иллюзионистов, объединившихся с бандой "Четырех всадников" с целью похитить самый крупный в мире алмаз у криминального семейного клана. Премьера фильма в России состоялась 13 ноября. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Морган Фриман, Розамунд Пайк.

Второе место в рейтинге занял анимационный фильм "Зверополис 2" - продолжение приключений крольчихи-полицейского Джуди и лиса Ника. В новой части напарникам предстоит раскрыть дело о загадочной рептилии, перевернувшей жизнь звериного мегаполиса с ног на голову. Мультфильм собрал 177 млн рублей в российском кинопрокате. Роли сыграли Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан.

Российская комедия "Письмо Деду Морозу" режиссера Кирилла Кузина заняла третью строчку в рейтинге, собрав 45,5 млн рублей. Фильм рассказывает о юристе Петре Безуглове, переживающем развод и непростые трудовые будни. Однажды его сын Ваня находит письма, которые маленький Петр писал Деду Морозу в детстве. Ваня отправляет письма в новогодний почтовый ящик, после чего все детские фантазии его отца начинают сбываться. Главные роли исполнили Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов.