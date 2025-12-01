НБКИ: в октябре увеличилась доля отказов по заявкам на потребкредиты

По сравнению с тем же периодом 2024 года показатель увеличился на 8,5 процентных пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты увеличилась в октябре текущего года на 8,5 процентных пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76% (в 2024 г. - 67,5%). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем доля отказов по заявкам на потребкредиты в октябре 2025 года выросла на 1,3 п. п. (в сентябре - 74,7%). При этом данный показатель растет второй месяц подряд.

Среди 30 регионов - лидеров по количеству поданных заявок на потребкредиты наибольшие доли отказов по их заявкам в октябре были отмечены в Новосибирской (78,3%) и Омской (77,8%) областях, Краснодарском крае (77,6%), а также в Кемеровской (77,3%) и Оренбургской (77,1%) областях.

При этом наиболее серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на потребкредиты в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была зафиксирована в Москве (+11 п. п.), Московской области (+10,1 п. п.), Санкт-Петербурге (+10,1 п. п.), а также в Самарской (+9,9 п. п.) и Нижегородской (+9,4 п. п.) областях. Однако наименьший рост данного показателя за последний год в октябре был отмечен в Забайкальском (+5,5 п. п.) и Хабаровском (+5,8 п. п.) краях, Иркутской области (+6,3 п. п.), а также в Ставропольском крае (+6,4%) и Республике Башкортостан (+6,5 п. п.).

"Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты остается на довольно высоком уровне из-за сокращения банками аппетита к риску. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.