В компаниях РФ заявили о рисках из-за роста расходов на ИИ

По данным опроса МТС Web Services, почти половина представителей бизнеса в России больше всего опасаются неконтролируемых затрат на внедрение технологий искусственного интеллекта

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Опрошенные российские предприятия, спланировавшие бюджет с учетом ИИ-проектов, сочли одним из рисков неуправляемый рост расходов на внедрение этих технологий. Почти половина поставила этому риску близкий к максимальному балл, сообщили ТАСС в компании МТС Web Services, ссылаясь на свое исследование.

Исходя из опроса более 700 компаний и серии интервью, 43% оценили этот риск в 4-5 баллов из 5, 25% - в 3 из 5, 18% - в 2 из 5, 14% оценили неконтролируемый рост затрат в 1 балл. В МТС в связи с этим сделали вывод, что это "заметный риск", которого опасаются.

Другая сложность - закупка оборудования, необходимого для обучения языковых моделей, что также критично для части опрошенных, отмечают в МТС. 4 балла из 5 этому дали 25% компаний и их представителей, 5 баллов - 17%.

На дополнительные расходы могут повлиять, по словам компаний-респондентов, необходимость обновлять инфраструктуру, а также развертывание тестовых контуров для проверки работоспособности ИИ. 11% опрошенных дали 5 из 5 баллов влиянию развертывания на траты, 24% - 4 балла.