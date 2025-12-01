OneTwoTrip: чаще всего ездят в командировки работники сферы образования

В среднем сотрудники образовательных организаций отправляются в рабочие поездки 12,5 раз в месяц, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Чаще всего в командировки отправляются сотрудники организаций, работающих в сфере образования и добычи полезных ископаемых, говорится в исследовании сервиса для организации деловых поездок "OneTwoTrip для бизнеса" (есть у ТАСС).

"Очень часто, в среднем 12,5 раза в месяц, отправляются в командировки сотрудники компаний, связанных с образованием - сюда относятся не только организации, предоставляющие услуги начального, среднего и высшего образования, но и различные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 8,2 раза в месяц организуют деловые поездки компании, указавшие своим основным видом деятельности добычу полезных ископаемых", - рассказали в компании.

Бизнесы, оказывающие административные и сопутствующие услуги (например, аренду машин и оборудования или подбор персонала), организуют порядка 7 командировок в месяц. Около 5 поездок в месяц приходится на компании из строительного сектора, а также сферы сельского хозяйства, охоты и рыбоводства.

Реже всего ездят в командировки сотрудники компаний в сфере недвижимости - в среднем 1,6 поездки в месяц. Почти столько же - 1,7 - работники индустрии гостеприимства, включая гостиницы и предприятия общественного питания.

Довольно редко выезжают по работе и сотрудники организаций, связанных с государственным управлением, деятельность которых связана с государственным управлением, обеспечением военной безопасности и социальным обеспечением.