Ратификация торгового соглашения Монголии с ЕАЭС ожидается к середине 2026 года

Соответствующий пакет документов внесли в Госдуму, отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ратификация временного торгового соглашения Монголии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) ожидается не позднее середины 2026 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на переговорах с первым вице-премьером Монголии, министром экономики и развития страны Жадамбыном Энхбаяром, которые проходят на полях первого Форума регионов Монголии и России.

"С 2021 года мы работали предметно над соглашением о зоне свободной торговли между нашими странами, между Монголией и ЕАЭС, - сказал он. - В результате 27 июня 2025 года в Минске было подписано временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией, которое открывает возможность для беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров вашего экспортного интереса".

В текущий момент, по словам вице-премьера, в странах ЕАЭС идет процесс ратификации этого соглашения. "Рассчитываем, что эти процедуры завершатся не позднее середины следующего года. В РФ пакет документов по ратификации внесен в Госдуму", - указал он.

Оверчук отметил, что в рамках двусторонней встречи с монгольским коллегой рассчитывает затронуть процесс ратификации соглашения и детально обсудить вопросы, связанные с тем, чтобы соглашение действительно заработало.

Первый Форум регионов России и Монголии проходит в Иркутске 1-2 декабря. В рамках форума планируется утвердить программу развития межрегионального сотрудничества до 2030 года.