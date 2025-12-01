В ГД сочли обращение банков по скидкам на маркетплейсах "борьбой за карманы"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Позиция крупнейших банков по запрету скидок на маркетплейсах представляется странной, потому что на них покупают далеко не самые богатые граждане, такое обращение - не что иное, как борьба за карманы граждан. Об этом заявила в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), комментируя письмо представителей крупнейших банков председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором, в частности, содержалось предложением запретить маркетплейсам прямые скидки.

"Я отрицательно отношусь к инициативе банков об отмене скидок на маркетплейсах. Мне кажется странным такого рода позиция, потому что на маркетплейсах покупают далеко не самые богатые граждане. Я сомневаюсь, что банкиры сами покупают что-то на маркетплейсах. Сейчас, в канун Нового года, когда у людей не очень обеспеченных все равно есть желание поздравить своих детей, друзей, близких, родителей, в преддверии праздника - понятно, что все пойдут не в ГУМ, не в ЦУМ - они будут заказывать это на маркетплейсах", - подчеркнула она.

По словам Останиной, инициатива с запретом программ лояльности скажется на благосостоянии граждан.

"Какое отношение банки к этому имеют, понять сейчас сложно, но нельзя так буквально заниматься поборами с наших граждан - вот еще раз подтверждается известная формула - "люди - новая нефть", что там, где возможно, обязательно залезут банки", - отметила депутат.

Позиция ЦБ РФ и крупных банков

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов, которые предоставляют собственные банки этих площадок, создают не вполне честные условия конкуренции. По ее словам, это один из самых острых вопросов, которые сейчас обсуждают банки и онлайн-платформы.

Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития, предложив ограничить возможность маркетплейсов менять цены в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать финансовые продукты дочерних банков.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы.

Позиция маркетплейсов

Объединения предпринимателей в свою очередь попросили главу ЦБ "воздержаться от шагов, которые могут привести к ограничениям развития платформенной экономики, а также создать на базе Банка России рабочую группу с представителями платформ и отраслевых объединений по обсуждению программ лояльности на российском финансовом рынке". Маркетплейсы заявляли, что считают предлагаемые регулятором меры излишними и рассчитывают, что после обсуждений и получения дополнительных данных ЦБ сможет сформировать более сбалансированный подход.