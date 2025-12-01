Цена препарата от диабета "Эртуглифлозин" снижена на 12,8%

В пресс-службе ФАС отметили, что цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 5 мг согласована на уровне 2 083 рубля

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Стоимость препарата "Эртуглифлозин" для лечения сахарного диабета снижены на 12,79%, сообщает пресс-служба ФАС.

"Речь идет о первом дженерике отечественного производства "Эртуглифлозин" в рамках одноименного МНН. Он применяется для лечения взрослых пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом второго типа в дополнение к диете и физическим упражнениям", - отметили в ведомстве.

Там пояснили, что согласованные ФАС цены в среднем на 12,79% ниже минимальных цен на референтный лекарственный препарат "Стиглатра". Например, цена за 28 таблеток дженерика в дозировке 5 мг согласована на уровне 2 083 рубля. При этом минимальная цена аналогичной упаковки оригинального препарата в референтных странах составляет 2 388 рублей.

"Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавили в службе.