Российский рынок акций в начале основной торговой сессии перешел к росту

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии на Московской бирже перешел к росту ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,03%, до 2 675,65 и 1 077,47 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,952 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и находился на отметке в 2 678,21 пункта (+0,07%), индекс РТС составлял 1 078,5 пункта (+0,07%). В это же время курс юаня замедлил рост до 10,949 рубля (+2,85 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,31% и находился на уровне 2 684,67 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.