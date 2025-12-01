ВТБ ожидает роста российского рынка розничного кредитования в 2026 году

Показатель может достичь 12,7 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Рынок розничного кредитования в России завершил этап перестройки и возвращается на траекторию роста и, по оценке ВТБ, в 2026 году выдача кредитов может достичь 12,7 трлн руб., что на 32% превысит прогнозируемый объем выдачи в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина в преддверии инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Розничное кредитование прошло фазу "оздоровления": во втором полугодии 2025 года мы ждем увеличения общерыночных продаж на 11% ко второму полугодию 2024 года. Результаты следующего года будут зависеть от макрофакторов: темпов снижения ключевой ставки, обновленных параметров "семейной" ипотеки, ситуации с утильсбором и планируемых изменений в правилах оценки доходов заемщиков. Однако тренд на восстановление розничного кредитного рынка однозначный", - сказал Охорзин.

По оценке банка, в 2025 году продажи кредитов физическим лицам составят менее 10 трлн руб., что на четверть ниже результата 2024 года. Более 60% этого объема обеспечат ипотека (4,2 трлн руб.) и автокредиты (1,8 трлн руб.). На кредиты наличными придется около 3,6 трлн руб. Объем розничного кредитного портфеля по итогам 2025 года, согласно прогнозу, увеличится на 4%, приблизившись к 40,9 трлн руб. Основным драйвером роста станут автокредиты, портфель которых прибавит 18%.

В 2026 году положительную динамику выдач на рынке эксперты ВТБ прогнозируют по большинству направлений: примерно на четверть - по ипотеке, на 55% - по кредитам наличными. Выдачи автокредитов покажут результат, сопоставимый с уровнем 2025 года. Темп прироста общего розничного портфеля в 2026 году ожидается на уровне 6%.

