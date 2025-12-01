Регионы РФ получат субсидии на организацию конкурса "Лучшие по профессии"

Это значимое мероприятие, направленное, в частности, на повышение престижа рабочих профессий, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Регионам РФ, организующим у себя четыре и более этапа всероссийского конкурса "Лучшие по профессии", будет оказана финансовая помощь. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Внесены соответствующие изменения в правила распределения субсидий на эти цели. Теперь субъекту будет оказана финансовая помощь, если он организует у себя четыре либо более региональных этапа всероссийского конкурса "Лучшие по профессии". Благодаря чему их число (этапов - прим. ТАСС) в следующем году возрастет до 220", - указал премьер.

В этом году, отметил он, конкурс прошел в большинстве субъектов РФ, все его 20 номинаций напрямую связаны с прогнозом кадровой потребности. "Недавно дополнили его уже на будущий год еще пятью номинациями по самым востребованным рабочим профессиям. Их состав будет ежегодно определяться исходя из предложений компаний. И организацию по ним бизнес также возьмет на себя", - сказал Мишустин.

Он уточнил, что конкурс проходит в рамках национального проекта "Кадры". "Это очень значимое мероприятие, направленное на повышение престижа рабочих профессий, заинтересованность предприятий в совершенствовании мастерства и квалификации своих сотрудников. И конечно, это также направлено на популяризацию производственных образовательных кластеров для подготовки таких специалистов по всей стране", - отметил глава кабмина.

Власти рассчитывают, что конкурс привлечет больше внимания к подготовке специалистов, без которых невозможна работа ни одной организации, будь то поликлиника, детский сад, промышленное предприятие, резюмировал Мишустин.