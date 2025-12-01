Минпромторг подготовил правила заключения СПИК с углублением локализации

Предложения в ближайшее время рассмотрят на площадке правительства

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России подготовил правила заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК), направленные на углубление локализации по проектам. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Правительство продолжает расширять возможности специнвестконтрактов для создания важнейших продуктов для ключевых сфер экономики. Это касается и изменения правил заключения соглашений, направленных на углубление локализации по проектам специнвестконтрактов" - сказал он.

Мантуров отметил, что правила "подготовлены Минпромторгом и в ближайшее время будут рассмотрены на площадке правительства".