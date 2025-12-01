Кабмин расширил список оборудования, покупка которого дает налоговую льготу

В перечень вошли бульдозеры, комбайны специализированные, установки для очистки воздуха

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Перечень российского высокотехнологичного оборудования, при приобретении которого компании могут получить льготу по налогу на прибыль, дополнен новыми позициями. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Теперь такую льготу распространим на критически важные технические средства для горного и экологического машиностроения. Это в том числе бульдозеры, комбайны специализированные, установки для очистки воздуха. Соответствующее распоряжение подписано", - сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

Также среди включенного в перечень оборудования - машины для сортировки и обработки грунта, камня, руды и других минеральных веществ. Решение начнет действовать с 2026 года. Оно позволит дополнительно простимулировать спрос на отечественное инновационное оборудование, повысить окупаемость инвестиционных программ в промышленности.

"Мера поможет повысить конкурентоспособность сложной российской продукции, которая используется в шахтах при добыче полезных ископаемых, приведет и к наращиванию объемов ее выпуска, что в дальнейшем будет способствовать росту показателей в металлургии и других секторах экономики", - отметил Мишустин.

Обновленный перечень сформирован с учетом национальной цели по обеспечению технологического лидерства и показателя по увеличению к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки.

С 2025 года для компаний, приобретающих отечественное оборудование, увеличен повышающий коэффициент к расходам, от которых зависит размер налога на прибыль. Такой коэффициент был увеличен с 1,5 до 2. Таким образом, при росте расходов на приобретение отечественного оборудования и техники растет размер налоговой льготы. Предоставление этой льготы стимулирует закупки российской техники и оборудования и даёт возможность поддержать компании, активно занимающиеся модернизацией производства.