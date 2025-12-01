Перечень для заключения специнвестконтрактов дополнили 11 новыми технологиями

В их числе, например, решения для повышения эффективности и экологичности процесса получения первичного алюминия, технология прямого извлечения соединений лития из гидроминерального сырья

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Перечень современных технологий для заключения специальных инвестконтрактов (СПИК 2.0) дополнен 11 новыми технологиями. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал о новых решениях, вошедших в перечень.

"Сам перечень - это гибкий инструмент, который правительство регулярно актуализирует. И сейчас в этой работе мы исходим прежде всего из задачи президента по достижению технологического суверенитета. В такой логике реализовано очередное обновление перечня, который мы дополнили 11 новыми технологиями", - сказал Мантуров на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

В числе новых технологий, например, решения для повышения эффективности и экологичности процесса получения первичного алюминия, технология прямого извлечения соединений лития из гидроминерального сырья.

"В химии большой потенциал видим в использовании технологий получения синтетических латексов, которые применяются в защитных и уплотнительных материалах, в гидроизоляции и медицинских изделиях. Также акцент сделан на технологии по производству специализированных сополимеров, которые за счет своей эластичности, термостойкости и безопасности используются в широком спектре продукции - от бытовой техники и автокомпонентов до детских игрушек и спортивного инвентаря", - рассказал первый вице-премьер.

Перечень также дополнен технологией извлечения диоксида углерода из дымового газа, инновационным подходом к производству водорастворимых удобрений, передовыми решениями для производства льняного масла и высокотемпературной обработкой молочных изделий.