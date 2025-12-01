Новак: Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в сфере ИИ

По словам вице-премьера РФ, партнерство в сфере цифровых технологий актуально и с учетом их применения в сфере строительства и городского хозяйства

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничество в сферах искусственного интеллекта и кибербезопасности. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Предлагаем совместно реализовывать проекты в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, геоаналитики (Сбер - прим. ТАСС), внедрения и локализации решений в области кибербезопасности (фонд "Сайберус", "Ростелеком")", - сказал он.

По его словам, партнерство в сфере цифровых технологий актуально и с учетом их применения в сфере строительства и городского хозяйства. "У нас есть хороший пример тому - взаимодействие между Москвой и Эр-Риядом", - добавил он.

Новак напомнил, что у России и Саудовской Аравии уже имеется опыт взаимовыгодного сотрудничества в области цифровых технологий для "умного" города, физической и кибербезопасности, электронных сервисов.