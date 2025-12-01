Россия может расширить географию полетов в Саудовскую Аравию

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал туризм важным направлением сотрудничества стран

Редакция сайта ТАСС

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Россия готова обсуждать расширение географии полетов в Саудовскую Аравию для увеличения турпотока. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак на Российско-саудовском деловом форуме.

"Важным направлением нашего сотрудничества также является туризм. В этом году, как вы знаете, возобновлено прямое авиасообщение между странами. Одновременно готовы обсуждать расширение географии полетов", - сказал он.

Новак напомнил, что позитивным моментом в сфере туризма станет подписание межправительственного соглашения об отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов. "Результат наших совместных действий - увеличение туристического потока. Только в прошлом году число туристических поездок граждан наших стран увеличилось почти в 3 раза", - добавил он.

По его словам, туризм и сфера гостеприимства - важная и комплексная тема, которая затрагивает вопросы качества услуг, инвестиций, кадров, транспорта и безопасности. "Предлагаем саудовским партнерам совместно работать по всем этим направлениям", - добавил он.