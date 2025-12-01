FT: компании в ЕС тратят 3 тыс. часов на оформление заявки на зеленый грант

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Европейские компании вынуждены тратить до 3 тыс. часов на оформление бумаг для получения средств из фонда по финансированию разработки зеленых технологий Innovation Fund. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на руководителей организаций.

Директор торговой компании Cleantech for Europe Виктор ван Хорн отметил, что 3 тыс. часов, затрачиваемых на бюрократические процедуры, эквивалентны более чем полутора годам работы при условии, что этим занимается один человек в течение 36-часовой рабочей недели. "Самой большой проблемой, о которой мы слышим, остается объем [затрачиваемых] ресурсов, количество документов и прочего ради откровенно низкого процента одобряемости заявок", - сказал он.

Согласно внутренним данным Еврокомиссии (ЕК), с которыми ознакомились журналисты газеты, 77% заявителей вынуждены обращаться за помощью с оформлением документов из-за высокой сложности процесса. Газета отмечает, что подача одной заявки обходится компаниям в среднем в €85 тыс., а одобрение получают менее 20% заявок. По информации ЕК, с момента запуска программы в рамках фонда выделили €7,1 млрд. ЕС фактически выплатил компаниям только 4,7% от этой суммы из-за бюрократических барьеров. Из тех проектов, которым удается получить финансирование, реализуются только 6%.

Innovation Fund - программа ЕК по финансированию разработки "инновационных низкоуглеродных технологий", запущенная в 2020 году. Она рассчитана на 10 лет, за которые планируется выделить до €40 млрд на выплату грантов из фонда. В рамках программы компании могут получить выплату, которая покрывает от 60 до 100% стоимости проекта по разработке зеленых технологий.