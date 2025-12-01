Роснедра прорабатывают возможность повышения платежа за участки золота

В основе решения будет лежать серьезная аналитическая работа по результатам прошлого лицензирования, заявил глава ведомства Олег Казанов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Роснедра прорабатывают инициативу Минприроды РФ о повышении разового платежа за пользование недрами для участков, содержащих россыпное золото, заявил журналистам глава ведомства Олег Казанов.

"Такая работа ведется. В настоящий момент обсуждать детали подготавливаемого решения не стоит, нужно дождаться окончательного документа. Отмечу, что в основе решения будет лежать серьезная аналитическая работа по результатам прошлого лицензирования, проводимая Роснедрами и Минприроды", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас находится инициатива Минприроды об увеличении разового платежа за золотоносные участки недр.

Ранее в Минприроды сообщали ТАСС, что министерство намерено внести изменения в методику расчета стартового размера платежа для аукционов и правила определения разового платежа для участков без аукционов. Так, предлагается на 20% увеличить разовый платеж за пользование недрами для участков недр, содержащих россыпное золото.