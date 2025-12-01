Рассмотрение иска к производителю спутников на 177 млн рублей отложили

Заседание состоится 25 декабря

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение иска компании "Спецстройсервис" к "Информационным спутниковым системам" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) о признании недействительными требований по выплате банковских гарантий на сумму 177,4 млн рублей. Следующее заседание пройдет 25 декабря, говорится в картотеке арбитражных дел.

Компания обратилась в суд с иском к ИСС о признании недействительным требования о выплате денежных средств по банковской гарантии в сумме 177,4 млн рублей.; гарантия адресована Русскому народному банку. 1 декабря суд приступил к рассмотрению иска.

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания: 25 декабря", - говорится в картотеке.

АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. ООО "Спецстройсервис", согласно данным из открытых источников, - московская компания, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий.