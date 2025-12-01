Эксперт Хорошилова: объем сделок с офисами в Москве снизился на 33% за год

В структуре спроса сделки по аренде снизились на 35% год к году, до 785 тыс. кв. м, купли-продажи - на 30%, до 617 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Объем новых сделок аренды и купли-продажи офисной недвижимости Москвы по итогам 2025 года составит 1,4 млн кв. м, что на 33% ниже, чем в годом ранее. Об этом рассказала журналистам старший директор и руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова.

"До конца 2025 года объем новых сделок аренды и купли-продажи составит 1,4 млн кв. м, что на 33% ниже, чем в рекордном 2024 году", - сказала она.

В структуре спроса сделки по аренде снизились на 35% год к году, до 785 тыс. кв. м, купли-продажи - на 30%, до 617 тыс. кв. м. Средняя ставка аренды офисов в столице составляет 33 тыс. руб. за "квадрат", в центральных локациях - 49 тыс. руб. за кв. м. Сильнее всего заметен рост интереса к крупным сделкам (офисы 10+ тыс. кв. м): их объем вырос на 30%, несмотря на общее снижение активности. Небольшие сделки (до 10 тыс. "квадратов") сократились порядка 40%.

По словам Хорошиловой, на 2026 год прогнозируется, что общий объем сделок составит 1,3 тыс. кв. м, что меньше на 7% год к году. Всего в этом году на рынке РФ построено 983 тыс. кв. м офисной недвижимости. На 2026 год ожидается снижение объема нового строительства на 8%, до 904 тыс. кв. м. Рост цен продаж ожидается на уровне 10%.