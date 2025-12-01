Костин: банки готовы реструктуризировать кредиты РЖД при определенных условиях

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские банки готовы пойти на реструктуризацию кредитов РЖД при условии, что ЦБ не повысит нормы резервирования по этим кредитам, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.

"В принципе, банки готовы реструктуризировать кредиты, перенести платежи при условии, что ЦБ не будет увеличивать резервы по этим кредитам. Такая возможность у ЦБ есть, он может сохранить резервы на нынешнем уровне и дать нам возможность перенести выплату процентов для РЖД на более поздний срок. Вопрос только в том, какая финансовая модель будет представлена РЖД, сможет ли компания через три или пять лет все эти деньги вернуть. Сейчас как раз эта тема прорабатывается", - сказал Костин.

Он подчеркнул, что правительство еженедельно проводит совещания по ситуации с РЖД на уровне вице-премьеров, а ВТБ участвует в них как крупнейший кредитор компании.

"Сейчас обсуждается, как можно помочь РЖД. И главный мотив - профинансировать инвестпрограмму РЖД следующего года, пусть не на уровне, но без существенных уменьшений по объемам текущего года. И все стороны в этом должны посильно поучаствовать: и министерства, и банки-кредиторы, и Банк России", - отметил глава ВТБ.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что РЖД сейчас принимают меры по работе с долговой нагрузкой и облегчению долгового бремени на 2026 год.