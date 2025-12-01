ОПЕК+ до июня 2026 года компенсируют 221-832 тыс. б/с перепроизводства нефти

Согласно графику, в декабре объем компенсаций составит 272 тыс. б/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ по новому графику с ноября 2025 года по июнь 2026 года будут ежемесячно компенсировать от 221 тыс. до 832 тыс. б/с перепроизводства нефти, большая часть (от 83 до 669 тыс. б/ с) будет приходиться на Казахстан. Это следует из обновленных планов компенсаций, которые секретариат ОПЕК получил от Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Омана.

Согласно графику, в ноябре объем компенсаций составит 221 тыс. б/с, в декабре - 272 тыс. б/с, затем он будет каждый месяц расти до 832 тыс. баррелей в сутки в июне 2026 года.

Таким образом, до июля 2026 года страны ОПЕК+, добровольно сокращающие добычу, должны компенсировать 4,59 млн б/с сверхдобычи.

По расчетам ТАСС, предел нефтедобычи "восьмерки" ОПЕК+ в декабре с учетом нового графика компенсаций вырастет к ноябрю на 87 тыс. б/с.