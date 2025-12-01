S7 в декабре увеличит частоту рейсов в Китай

В компании отметили существенное повышение интереса к КНР с сентября

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 наблюдает существенный рост интереса к поездкам в Китай после введения безвизового режима в сентябре, перевозчик планируется в декабре увеличить частоту рейсов в КНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Мы наблюдаем существенное повышение интереса к Китаю с сентября - с момента введения безвизового режима для российских граждан. В декабре запланировано увеличение частоты рейсов в КНР", - говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что на данный момент авиаперевозки осуществляются в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. "Внимательно отслеживаем динамику спроса и готовы гибко адаптировать свою маршрутную сеть для удобства пассажиров, включая рассмотрение новых направлений", - отметили там.