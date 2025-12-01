Погрузка на сети РЖД в ноябре снизилась на 1,5%

Показатель составил 94,2 млн тонн

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД в ноябре 2025 года составила 94,2 млн тонн, что на 1,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила компания.

"Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2025 года составила 94,2 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что наибольший рост погрузки в ноябре обеспечили Октябрьская (+9,3%), Юго-Восточная (+7,1%), Северо-Кавказская (+1,5%), Северная (+0,9%), Южно-Уральская (+0,7%) и Западно-Сибирская (+0,1%) железные дороги.

Также, благодаря новому урожаю, четвертый месяц подряд увеличивается погрузка зерна (+8% в августе, +4,6% в сентябре, +22,6% в октябре, +26,4% в ноябре), продолжает расти вывоз удобрений (+9,1% в сентябре, +6,6% в октябре, +1,9% в ноябре). Кроме того, на фоне замедления потребления металлургической продукции на внутреннем рынке растет экспорт железной руды (+14,5% в октябре, +23,1% в ноябре). Погрузка каменного угля увеличилась на 0,3%, прежде всего за счет роста экспортных поставок (+3,1%).

По данным РЖД, всего за 11 месяцев 2025 года по железной дороге отправили 1 млрд 21,3 млн тонн грузов, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Под влиянием внешних негативных факторов в целом с начала года снизилась погрузка строительных грузов - на 11%, черных металлов - на 17,4%, каменного угля - на 1,5%. В связи с ремонтами на НПЗ уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-5,2%)", - добавили в РЖД.

При этом в холдинге фиксируют рост погрузки экспорта по наиболее востребованному восточному направлению - на 6 млн, до 149,1 млн тонн в январе - ноябре. Также опережающими темпами растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+7,8%, до 41,1 млн тонн), в том числе удобрений (+72,3%),, нефти и нефтепродуктов (+4,1%), железной руды (+10,5%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+12,2%). Кроме того, увеличен экспорт в восточном направлении каменного угля (+5,3%).