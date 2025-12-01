El Pais: Бельгию заподозрили в нежелании расставаться с активами России

По информации газеты, позиция бельгийцев, сомневающихся в правомерности использования замороженных авуаров, вызвала гнев у нескольких партнеров и значительной части институтов Евросоюза

МАДРИД, 1 декабря. /ТАСС/. Позиция Бельгии, сомневающейся в правомерности использования замороженных российских активов, вызвала гнев у нескольких партнеров и значительной части институтов Евросоюза. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По ее версии, Брюссель в срочном порядке пытается найти решение, чтобы предотвратить крах Киева. Однако премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил, что использование российских активов может быть воспринято как "незаконная экспроприация". "План "репарационных кредитов" повлечет за собой множество опасностей не только для моей страны, <...> но также для ЕС и всех наших государств-членов", - подчеркнул Барт Де Вевер в письме главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Премьер добавил, что "слова стоят дешево, но помощь Украине, к сожалению, обойдется дорого".

Как уточняет издание, у представителей институтов ЕС начали возникать подозрения, что Бельгия не желает разблокировать российские активы прежде всего потому, что получает доход от этих фондов за счет налогов. Использование активов РФ для финансирования Киева является предпочтительным вариантом для ЕК и большинства государств - членов ЕС, однако Брюссель предложил еще два варианта. Первый - запустить пакет безвозмездной помощи, финансируемой странами сообщества, в рамках которого каждая страна ЕС будет предоставлять для этого добровольные двусторонние субсидии. Второй вариант - финансирование ЕС помощи Украине за счет долговых сделок на финансовых рынках. Однако оба предложения подразумевают расходы, и государства-члены, особенно такие, как Франция и Италия, не выразили поддержки.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы использования замороженных российских активов, в том числе для выдачи кредитов Украине. Большая их часть - свыше €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Как сообщает El Pais со ссылкой на расчеты европейских структур, Украине необходимо около €136 млрд в 2025 и 2026 годах, чтобы удержаться на плаву. По данным газеты, украинская казна опустошена, и если до конца первого квартала 2026 года Киев не получит финансирование, то ему, возможно, придется резко сократить государственные расходы, оставив без зарплаты два миллиона госслужащих и без социальной помощи еще почти миллион человек.

Предупреждение Euroclear

В четверг компания Euroclear предупредила, что использование замороженных активов РФ в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.