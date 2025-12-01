ТАСС: экспорт газа РФ в Европу по "Турецкому потоку" за 11 месяцев вырос на 7,8%

Транспортировка увеличилась до 16,3 млрд куб. м

Редакция сайта ТАСС

© Isa Terli/ Anadolu Agency/ Getty Images

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - ноябре нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" на 7,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года, до более 16 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Транспортировка по газопроводу "Турецкий поток" в европейские страны за 11 месяцев выросла на 7,8% - до 16,3 млрд куб. м. В ноябре экспорт российского газа в Европу по этому направлению снизился на 3% по сравнению с абсолютным рекордом октября и вырос на 10% по сравнению с ноябрем 2024 года - до 1,63 млрд куб. м.

Средняя загрузка "Турецкого потока" в европейском направлении в ноябре (54,3 млн куб. м в сутки) оказалась на 9,8% выше, чем в ноябре 2024 года, и на уровне октября 2025 года. Таким образом, газопровод в прошедшем месяце был загружен почти на 96%.

Газопровод "Турецкий поток", проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой "Турецкого потока" служит компрессорная станция "Русская", построенная в районе Анапы.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу "Турецкий поток" в Европу в 2024 году выросли на 23% - до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 8,6 млрд куб. м поступили в Венгрию. Суммарный экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2024 году увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 32,1 млрд куб. м.

Также Россия по итогам 2024 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. РФ поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море: "Голубой поток" и "Турецкий поток".