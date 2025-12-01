Нижегородская область стала лидером по эффективности мер поддержки IТ-сферы

За последние семь лет общий объем поддержки, которую получили нижегородские IТ-компании, превысил 1 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Нижегородская область заняла первое место среди регионов России по наличию и эффективности мер поддержки IТ-отрасли в 2025 году. Исследование проводило российское объединение разработчиков программного обеспечения "Руссофт", сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

"Рейтинг формировался на основе оценки региональных мер поддержки, полученной непосредственно от ИТ-компаний. "Руссофт" отметили наличие комплексной поддержки нижегородских разработчиков и высокий охват региональных методов стимулирования развития ИТ-индустрии", - говорится в сообщении.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что позицию региона-лидера по мерам поддержки айтишников Нижегородская область удерживает второй год подряд. Это, по словам губернатора, очень ценная "обратная связь" от самого IТ-сообщества, которая позволяет судить об эффективности мер и при необходимости вовремя их актуализировать. "За последние семь лет общий объем региональной и федеральной поддержки, которую получили нижегородские IТ-компании, превысил 1 млрд рублей. И, судя по статистике, это дает результат. Даже несмотря на непростую экономическую ситуацию, оборот IТ-компаний Нижегородской области вырос за 9 месяцев 2025 года на 19,3% и составил 60,1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слов губернатора.

В объединении "Руссофт", в частности, отметили активное привлечение нижегородским правительством компаний и специалистов из других регионов, а также наличие мер поддержки для удержания кадров.

Замгубернатора региона Егор Поляков добавил, что на уровне региона сформирован полный цикл мер - как для стартапа, так и для зрелой IТ-компании. Помимо налоговых льгот и программ финансирования, в Нижегородской области действуют и нефинансовые меры поддержки. Совокупность всех этих условий, по словам Полякова, позволяет нижегородским компаниям-разработчикам уверенно двигать отрасль вперед.

О мерах поддержки

В Нижегородской области также создан региональный реестр IТ-стартапов, который позволяет молодым компаниям быстрее получить государственную аккредитацию Минцифры РФ и претендовать на целый комплекс мер поддержки. Около 80% компаний из реестра уже аккредитованы и применяют налоговые льготы и преференции.

Кроме того, в прошлом году нижегородские разработчики ПО получили компенсацию в размере 20 млн рублей за продажу бизнесу лицензий по льготной цене, что позволило IТ-компаниям вернуть недополученный доход, а покупателям - выгоднее приобрести отечественное ПО. Сейчас мера поддержки по возмещению 50% от стоимости ПО при продаже субъектам МСП со скидкой актуализируется. Для нижегородских IТ-компаний действуют пониженные ставки по УСН. Для региональных центров обработки и хранения данных введена сниженная ставка по налогу на имущество, для телекоммуникации - инвестиционный налоговый вычет.