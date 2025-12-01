ФАС: на бирже запустят торги зерном в спотовом режиме

МОСКВА, 1 декабря./ТАСС/. На бирже планируется запуск торгов зерном в спотовом режиме, сообщили в пресс-службе ФАС России.

"Планы по запуску биржевых торгов зерном в режиме двойного встречного анонимного аукциона на базисе СРТ порт Новороссийск обсудили на заседании подкомитета Биржевого комитета по развитию организованных торгов агропродукцией, - рассказали в ведомстве. - В качестве покупателей будут выступать крупнейшие экспортеры зерна, в качестве продавцов - производители зерна и имущественные трейдеры".

Для привлечения к биржевым торгам непосредственно сельхозтоваропроизводителей предполагается существенное упрощение процедуры допуска к участию с максимальной автоматизацией всех этапов.

Организация таких торгов предусматривает интеграцию биржевых процессов с ФГИС "Зерно". Производители зерна получат возможность выхода на биржу через эту систему и автоматизацию документооборота. Также предполагается, что сельхозпродукция, купленная на бирже, получит приоритет при перевозке железнодорожным транспортом. Взаимодействие биржевой инфраструктуры с электронной торговой площадкой грузовых перевозок РЖД даст возможность осуществлять поставки товара быстрее, а также сделает процесс доставки более прозрачным и управляемым.

"Развитие биржевых торгов зерном в спотовом формате обеспечит возможность формирования в режиме реального времени ценовых индикаторов на один из важнейших продуктов сельского хозяйства, определяющих продовольственную безопасность страны", - отметили в ФАС.