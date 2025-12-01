Перевозки пассажиров на сети РЖД в ноябре выросли на 5,1%

Показатель составил 111,3 млн человек

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в ноябре 2025 года увеличились по сравнению с тем же периодом годом ранее на 5,1% и составили 111,3 млн человек, сообщили в холдинге.

"В ноябре на сети РЖД перевезли 111,3 млн пассажиров. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении - 102,1 млн (+5,7%); в дальнем следовании - 9,1 млн (-1,5%)", - говорится в сообщении.

Всего за одиннадцать месяцев 2025 года поездки совершили 1 млрд 196,7 млн пассажиров, что на 1,3% выше результата за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородных поездах - 1 млрд 79,2 млн (+1,5%), а в поездах дальнего следования - 117,6 млн (-0,4%).