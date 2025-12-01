ВТБ может направить на дивиденды до 50% от чистой прибыли за 2025 год

Глава Банка Андрей Костин уточнил, что пока топ-менеджмент не рассчитал, сколько дивидендов заплатит ВТБ по итогам 2025 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Группа ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года, их размер может составить до 50% от чистой прибыли. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.

"Заплатим. Не знаю, 50% либо чуть меньше, но будем платить", - сказал Костин. При этом банкир уточнил, что пока топ-менеджмент не рассчитал, сколько дивидендов заплатит ВТБ по итогам 2025 года.

"Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим. От четверти до половины будут дивиденды", - отметил Костин.

Группа ВТБ по итогам 2025 года рассчитывает получить чистую прибыль на уровне около 500 млрд рублей.

Ранее первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на открытии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге заявлял, что ВТБ в настоящее время рассматривает выплату дивидендов за 2025 год, объем выплат будет определен в начале 2026 года.

Группа ВТБ определила за 2024 год рекордные дивиденды - 275,75 млрд рублей, или 50% от чистой прибыли группы по МСФО за 2024 год. Это первые дивиденды ВТБ с 2021 года. Выплаты за 2020 год составили 32,74 млрд рублей. Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что ВТБ нацелен на то, чтобы дивиденды от банка стали регулярными, и "будет за это бороться".