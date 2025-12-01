Выручка от российского рыбного экспорта в Китай в январе - октябре выросла на 15%

Показатель составил $2,5 млрд

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай в январе - октябре 2025 года увеличился в денежном выражении на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,5 млрд, сообщили ТАСС в Рыбном союзе.

"Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе - октябре 2025 года снизился на 4% в весе и вырос на 15% в деньгах, до 895 тыс. тонн на сумму $2,5 млрд, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в том числе поставки мороженого минтая за этот период увеличились в физическом выражении на 5%, до 480 тыс. тонн, в стоимостном - на 40%, до $620 млн, сурими - на 20% в физическом выражении и на 40% в денежном, до 27 тыс. тонн на сумму $60 млн, пикши - на 10% в физическом выражении и на 95% в денежном, до 22 тыс. тонн на сумму $105 млн.

В то же время экспорт мороженого филе минтая в январе - октябре 2025 года снизился на 65% в физическом выражении и на 50% в стоимостном, до 7 тыс. тонн на сумму $16 млн. Поставки трески увеличились в стоимостном выражении на 30% и снизились на 15% в денежном выражении, до 70 тыс. тонн на сумму $400 млн.

Поставки живых крабов за этот же период увеличились в физическом выражении на 15%, до 32 тыс. тонн, но сохранились на уровне сопоставимого периода прошлого года в денежном выражении $860 млн.