Стармер заявил о курсе Британии на сближение с ЕС

Премьер подчеркнул, что Brexit нанес значительный ущерб экономике королевства

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Великобритания начнет сближать свои отношения с Евросоюзом в связи с негативным эффектом Brexit для британской экономики. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая в Лондоне с речью, посвященной экономическому положению страны.

"Мы должны принять реальность. Та сделка о Brexit, которая у нас на руках, нанесла значительный ущерб нашей экономике. Поэтому для экономического возрождения мы должны снижать трения и двигаться в сторону более тесных отношений с ЕС. Мы должны проявить зрелость и принять, что для этого потребуются взаимные уступки", - сказал глава правительства, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.

1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов и возможность посещения ЕС подданными Великобритании и наоборот без визы на срок до 90 дней.