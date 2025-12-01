На Украине с 2026 года запретят продавать алкоголь с названием "коньяк"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Производителей алкоголя на Украине с 2026 года будут штрафовать за выпуск продукции с названием "коньяк" вместо "бренди", как предписывает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Об этом пишет "Новости.Live".

Как сообщает издание, с 1 января 2026 года украинские производители должны полностью отказаться от названия "коньяк" и перейти на термин "бренди". Это требование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое завершит 10-летний переходный период, необходимый для адаптации рынка. Причина в том, что название "коньяк" защищено законодательством Франции и может использоваться только для напитка, произведенного в регионе Коньяк этой страны. Все остальные напитки, даже идентичного качества, должны называться бренди.

Не все компании готовы к ребрендингу. По оценкам отрасли, смена названия и информирование покупателей может снизить продажи на 25-50%. Полная кампания ребрендинга будет стоить каждому производителю €500-600 тыс. Некоторые производители и профильные ассоциации просят отложить переходный период еще на 10 лет. Минэкономики подчеркивает, что Украина не планирует продлевать срок.

После 1 января 2026 года за использование названия "коньяк" производители будут получать штрафы от 43 235 до 129 705 гривен (от $1 025 до $3 076) за каждый отдельный факт нарушения, независимо от партии или объемов. Но магазины смогут продавать напитки, изготовленные и промаркированные как "коньяк" до 1 января 2026-го, вплоть до полного исчерпания запасов. За повторное нарушение во время следующей проверки штраф наложат снова.

Для магазинов отдельных санкций нет, но неправильная маркировка может рассматриваться как нарушение прав потребителей - штраф до 850 гривен ($20).