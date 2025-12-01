Авиакомпании РФ могут скоро запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию

Российский вице-премьер Александр Новак указал, что в России с удовлетворением отметили возобновление прямого авиасообщения между странами

ЭР-РИЯД. 1 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что российские авиакомпании скоро смогут начать совершать прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Об этом сказал вице-премьер РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии Александр Новак, выступая на межправкомиссии.

"Мы с удовлетворением отмечаем возобновление прямого авиасообщения между нашими странами. Рассчитываем, что в ближайшее время, помимо арабских компаний, начнут осуществлять авиаперевозки российские авиакомпании", - сказал он.

Новак отметил, что страны близки по своим позициям по большинству ключевых проблем международной и региональной повестки.

Также динамично развивается торговое и экономическое сотрудничество. "За последние пять лет объем двусторонней торговли увеличился в два раза. Российская Федерация была и остается значимым поставщиком на рынок Саудовской Аравии зерновой продукции и мяса птицы. Растут поставки халяльной продукции и во многом этому способствует аккредитация российских центров сертификации в Саудовской Аравии. Развивается инвестиционное сотрудничество", - сказал он.

Новак отметил, что объем накопленных инвестиций из России в королевство только за прошлый год вырос в 6 раз, а саудовские инвестиции в Россию выросли на 11%.

Он добавил, что за последние 10 лет в рамках инвестиционной платформы РФПИ и Суверенного фонда Саудовской Аравии реализовано более 40 совместных инвестиционных проектов на сумму более $10 млрд.