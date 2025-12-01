"Магнит" впервые начал тестировать сервис подтверждения возраста по биометрии

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" первым в России начал тестировать сервис подтверждения возраста покупателей по биометрии при покупке товаров с возрастными ограничениями на кассах самообслуживания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

"Магнит" первым в России начал тестировать сервис подтверждения возраста покупателей по биометрии на кассах самообслуживания (КСО)", - говорится в сообщении.

При покупке товаров с возрастными ограничениями в Единую биометрическую систему (ЕБС) напрямую поступает запрос о совершеннолетии пользователя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется, если младше - из корзины будут удалены товары с возрастными ограничениями, сказано в тексте.

По словам пресс-службы, для запуска новой технологии КСО были оснащены специальными камерами, а программное обеспечение доработано под требования интеграции с ЕБС. Пилотный проект реализован вместе с Центром биометрических технологий - оператором ГИС ЕБС. Новый сервис доступен пользователям системы со стандартной и подтвержденной биометрией

Как отметили представители сети, в рамках пилотного проекта сервис запущен в нескольких магазинах формата "у дома" в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, затем контур тестирования будет расширен с дальнейшим поэтапным масштабированием на другие торговые точки различных форматов.

Новое технологическое решение спроектировано с учетом всех требований информационной безопасности и полностью соответствует действующему законодательству, отметили эксперты.