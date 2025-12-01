В Чехии не контролируют, есть ли в составе закупаемого газа сырье из РФ

Кандидат на пост министра промышленности и торговли Карел Гавличек подчеркнул, что закупки осуществляют коммерческие субъекты, и этот процесс регулируется политикой Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Чехии не могут контролировать, есть ли в составе закупаемого на Западе газа российский компонент. Об этом заявил кандидат на пост министра промышленности и торговли Чехии, первый зампред политического движения ANO (Акция недовольных граждан) Карел Гавличек. Трансляцию вело информационное агентство ČTK.

"У нас абсолютно нет возможности контролировать, имеет ли эта смесь, эти молекулы, которые к нам поступят, российское [происхождение]", - отметил политик. Закупки данного вида энергетического сырья, напомнил он, осуществляют коммерческие субъекты, и этот процесс регулируется политикой Евросоюза.

Гавличек отказался прогнозировать, какой станет ситуация со снабжением Европы газом с наступлением 2027 года. "Несомненно, она будет [развиваться в] контексте того, как будут проходить переговоры [об урегулировании конфликта на Украине] и [каковы будут] цели в области [энергетики] в этих мирных соглашениях, и в какой мере [поставки энергосырья из РФ] окончательно остановятся, или Европа договорится с США о каком-то дальнейшем сотрудничестве. [Решение данной проблемы] не находится и не было в руках чешского правительства", - отметил политик.

TK отмечал, что в 2024 году основные закупки газа страной производились не у РФ, а у альтернативных поставщиков. Вместе с тем, в ноябре 2024 года объем поставок российского природного газа в Чехию резко возрос. По данным агентства, в ноябре прошлого года поставки газа, который республика получает транзитом через Словакию, составили более 95% от общего объема закупок этого вида энергетического сырья.

ANO победило на октябрьских парламентских выборах в Чехии. Движение формирует правительство с политическими движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты". Ожидается, что новый кабмин приступит к работе не позже середины декабря.