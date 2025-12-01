Глава нефтетрейдера Gunvor уйдет в отставку

Торбьёрн Торнквист продаст долю менеджменту компании

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Текущий владелец международной компании Gunvor, занимавший пост ее генерального директора, Торбьёрн Торнквист продаст свою долю группе менеджеров, новым генеральным директором нефтетрейдера станет Гэри Педерсен. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Руководство Gunvor Group <...> объявляет об успешном принятии предложения руководства о выкупе компании у действующих акционеров. В соответствии с соглашением, мажоритарный владелец Торбьёрн Торнквист продаст все свои активы группе сотрудников, которые в дальнейшем будут полностью владеть компанией", - говорится в сообщении.

Изначально предложение о выкупе доли семьи Торнквист было выдвинуто на собрании акционеров в 2022 году. Как отметили в Gunvor, смена владельца компании нацелена на ее перезагрузку. Новый генеральный директор ранее возглавлял американское подразделение нефтетрейдера. Сторонние игроки не будут допущены к приобретению акций компании.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Однако позже компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.