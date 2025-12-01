Новак: РФ и Саудовская Аравия изучат запуск рейсов 2-3 российских авиакомпаний

Кроме того, стороны намерены обсудить расширение направлений полетов, заявил вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Сергей Карпухин/ ТАСС

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время проработают возможность запуска прямых рейсов между Россией и Саудовской Аравией двух-трех российских авиакомпаний, а также о расширении направлений полетов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, необходимые документы будут готовы к апрелю.

"Сегодня также мы обсуждали с нашими коллегами развитие прямого авиасообщения между нашими странами. Пока летают две саудовские компании по маршруту Рияд - Москва. Договорились о том, что в ближайшее время будут проработаны и приняты решения об увеличении количества авиакомпаний, в том числе двух или трех российских компаний, и по увеличению направлений полетов - не только Москва, но и наши другие города, которые сегодня активно хотели бы развивать авиасообщение", - сказал Новак в интервью "России-24".

Вице-премьер добавил, что министерства транспорта РФ и Саудовской Аравии проведут совместную работу по оценке конкретных городов для запуска рейсов. " Но это будет сделано в ближайшее время, поскольку здесь, в Саудовской Аравии, договорились: к тому транспортному форуму, который будет проводиться в апреле, все документы должны быть подготовлены", - отметил он.