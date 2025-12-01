Новак: ситуация на рынке нефти стабильна во многом благодаря ОПЕК+

Небольшая волатильность связана с геополитическими факторами, считает вице-премьер России

Вице-премьер РФ Александр Новак

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Ситуация на мировом рынке нефти стабильна во многом благодаря действиям ОПЕК+, при этом небольшая волатильность связана с геополитическими факторами. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Ситуация на рынке, как мы видим, стабильная. Во многом это благодаря совместным действиям стран ОПЕК+. Мы видим отдельную волатильность, связанную с геополитическими факторами и рисками, которые рынок учитывает", - сказал он.

При этом спрос на нефть несколько снизился.

"Соответственно, зимой баланс предложения есть, потому что с точки зрения управляемости и принятия решений со стороны ОПЕК+ мы принимаем такие решения, которые позволяют не увеличивать предложение сейчас на рынке", - добавил Новак.