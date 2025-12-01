"Катимерини": в Греции расследуют нецелевое использовании €500 млн субсидий ЕС

Источники сообщили газете, что следователи обнаружили потенциально компрометирующие улики против лиц, участвовавших в закупках

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Национальное управление по прозрачности расходов Греции (EAD) расследует дело о нецелевом использовании до €500 млн из фондов ЕС, выделенных на установку умных водосчетчиков муниципалитетами и местными компаниями водоснабжения и канализации. Об этом сообщила газета "Катимерини".

По данным издания, к расследованию также подключились комиссия по конкуренции Греции и офис Европейской прокуратуры в Афинах, которые получили большой пакет жалоб, связанных с финансируемой ЕС программой. Анонимные источники сообщили газете, что следователи обнаружили потенциально компрометирующие улики против лиц, участвовавших в закупках.

EAD подтвердило завершение проверок в трех муниципалитетах областей Центральная и Западная Македония. Расследование ведется на основе информации, полученной от осведомителя, который предоставил внутренние документы в рамках программы защиты свидетелей.

Национальную стратегическую программу инвестиций Греции (ESPA) по комплексному управлению водоснабжением, начатую в 2023 году, поддержал Евросоюз, был проведен конкурс и одобрены 55 проектов со средним бюджетом €9 млн каждый, в результате чего общие расходы приблизились к €500 млн.

Согласно поданным жалобам, цены на проекты могли быть сильно завышены. Как сообщает газета, осведомитель предоставил данные, свидетельствующие о том, что умные счетчики воды были приобретены по ценам, превышающим рыночные на 200-700%. В жалобах также утверждается, что существует картельный сговор в цене, поскольку заявки по большинству из 55 одобренных проектов были схожими.

Следователи также проверяют заявления о том, что многие проекты были реализованы без надлежащих технических исследований, что побудило муниципалитеты и компании закупать чрезмерное количество оборудования, такого как ретрансляторы сигналов, что привело к увеличению общей стоимости. Сообщается, что один проект на острове Кикладского архипелага включал €2 млн на программное обеспечение для умных счетчиков.