Товарооборот между Россией и Саудовской Аравией вырос на 85%
Редакция сайта ТАСС
12:50
ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Саудовской Аравией активно развиваются, за последний год товарооборот между странами вырос на 85%. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Саудовская Аравия - один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. У нас активно развиваются отношения последние 10 лет. У нас торговый оборот вырос в 10 раз, и только за последний год он растет на 85%. Есть основные направления сотрудничества, которые его формируют, - это энергетика, это и взаимные поставки, и реализация совместных проектов, в том числе в первую очередь в нефтегазохимии", - сказал он.