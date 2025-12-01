Товарооборот между Россией и Саудовской Аравией вырос на 85%

Отношения стран активно развиваются последние 10 лет, уточнил вице-премьер РФ Александр Новак

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Саудовской Аравией активно развиваются, за последний год товарооборот между странами вырос на 85%. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Саудовская Аравия - один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке. У нас активно развиваются отношения последние 10 лет. У нас торговый оборот вырос в 10 раз, и только за последний год он растет на 85%. Есть основные направления сотрудничества, которые его формируют, - это энергетика, это и взаимные поставки, и реализация совместных проектов, в том числе в первую очередь в нефтегазохимии", - сказал он.