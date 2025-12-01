Решение "восьмерки" ОПЕК+ о сохранении квот связано с традиционным снижением спроса

На практике это будет значить, что на рынок не будут получены дополнительные баррели, подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак

ЭР-РИЯД, 1 декабря. /ТАСС/. Решение ОПЕК+ о сохранении квот на добычу нефти в первом квартале 2026 года на уровне декабря 2025 года принято из-за традиционного снижения спроса зимой. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Также договорились и подтвердили, что в течение первого квартала "восьмерка", которая брала на себя дополнительные объемы сокращения, не будет менять цифры, будут сохраняться на уровне декабря те объемы, которые на себя брали. На практике это будет значить, что на рынок не будут получены дополнительные баррели, что будут сохранены те уровни, которые брали на себя страны", - сказал он.

"Мы про цены, когда принимаем решение о таких вещах, не говорим, поскольку основная цель организации нашей ОПЕК+ заключается в балансировке рынка и тем, чтобы обеспечить сохранение спроса и предложения. А период зимний у нас, как известно, спрос несколько ниже, чем в летний период, потому что меньше используется топливо", - добавил он.