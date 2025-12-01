ЦБ прорабатывает вопрос открытия представительств в нескольких странах

Представительство в Индии начнет функционировать в ближайшее время, рассказал первый заместитель председателя банка Владимир Чистюхин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России прорабатывает вопрос открытия представительств в нескольких странах, представительство в Индии начнет функционировать в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Достаточно давно ЦБ пришел к выводу, что в ключевых странах-партнерах нам было бы полезно иметь представительства для того, чтобы осуществлять непосредственный контакт с участниками финансового рынка этих стран, с регуляторами этих стран для того, чтобы наилучшим образом доносить свои мысли, позиции, запросы и так далее. У нас очень эффективно, достаточно долгое время, около 10 лет действует представительство в Китае. Оно показало свою максимальную эффективность, и мы стали реализовывать направление, в соответствии с которым прорабатываем вопросы по открытию представительств еще в нескольких странах", - отметил он.

При этом Чистюхин добавил, что в настоящее время решен вопрос с открытием представительства в Индии. "Оно будет располагаться в Мумбаи, там же, где находится Резервный банк Индии. И оно не будет большим по составу, так же как и китайское представительство не является большим по составу. Но, действительно, вы правы, будет охватывать все вопросы, которыми занимается Центральный банк. Потому что взаимодействие идет по совершенно широкому кругу вопросов, начиная от традиционно актуальных сейчас расчетов, заканчивая зеленой экономикой, вопросами финансовой грамотности. Поэтому мы получили соответствующее разрешение. В настоящее время заканчиваем технические вопросы. Я уверен, в ближайшее время представительство начнет функционировать", - заключил он.