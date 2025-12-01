ЦБ обсудит с Минфином выделение стейблкоинов в отдельную категорию цифровых финактивов

Важно идти в одном направлении с международным регулированием, подчеркнул первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Банк России обсудит с Минфином выделение стейблкоинов в отдельную категорию цифровых финансовых активов, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

"Нам имеет смысл, чтобы идти в одном направлении с международным регулированием, возможно, подумать о той "нарезке", которая сегодня существует в международном регулировании. Там стейблкоин выделяется как отдельная сущность. У нас некая похожая сущность - ЦФА, но она не до конца соответствует стейблкоину. Поэтому, я думаю, в рамках обсуждения вопроса с Минфином мы эту часть тоже обсудим и, может быть, действительно дадим определение стейблкоину как таковому", - отметил Чистюхин.